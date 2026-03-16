Шон Пенн пропустив «Оскар» через візит до України

Актор Шон Пенн відвідав Україну, пропустивши церемонію вручення нагород Американської кіноакадемії «Оскар» у Сполучених Штатах, яка відбулася напередодні. Це, зокрема, підтвердила «Укрзалізниця» 16 березня.

У компанії заявили, що зберігали поїздку актора в таємниці «до останнього».





«Тепер говоримо офіційно: Шон Пенн обрав Україну замість Оскара! І прибув Укрзалізницею до Києва. І можемо підтвердити: у тамбурі Шон Пенн не курив», – заявив перевізник.

Президент України Володимир Зеленський опублікував фото з актором, назвавши його справжнім другом України:

«Ти з Україною з першого дня повномасштабної війни. І сьогодні. І знаємо, що й будеш надалі з нашою країною і нашим народом».

Напередодні американське видання New York Times повідомило з посиланням на свої джерела, що Шон Пенн пропустив вручення «Оскара» через поїздку до України. Представник актора відмовився коментувати цю інформацію.

65-річний актор отримав «Оскара» за кращу чоловічу роль другого плану в фільмі «Одна битва за іншою». Це його третя статуетка та шоста загалом номінація від Американської кіноакадемії.