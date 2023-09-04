Шойгу підтвердив, що військових навчань «Запад» Росія цьогоріч не проводитиме

Росія у 2023 році не проводитиме військові навчання «Запад». Про, як передають російські ЗМІ, повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

«Ні, цього року у нас «навчання» в Україні», – заявив Шойгу у Сочі, куди він приїхав на переговори президентів Туреччини та Росії.

Навчання «Запад» мали відбутися цього місяця.

Втім нещодавно британська розвідка заявила, що вони, найімовірніше, не відбудуться. «Росія, ймовірно, скасувала «Запад-2023», тому що у неї в наявності надто мало військових та техніки», казала британська сторона.

22 грудня минулого року начальник Генштабу ЗС РФ, перший заступник міністра оборони Валерій Герасимов анонсував навчання «Запад-2023». З 2021 року Росія у західній своїй частині щонайменше раз на два роки проводила ці стратегічні навчання. Втім цьогоріч вирішила від них все ж відмовитися.