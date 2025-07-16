Американець, який шпигував у тилу ЗСУ для військових РФ, отримав громадянство Росії

Американець Деніел Мартіндейл, який шпигував у тилу Збройних сил України для російських військових, отримав громадянство Росії.

Російський паспорт йому видали у представництві угруповання «ДНР» у Москві. Мартіндейл заявив, що хоче жити в окупованих Маріуполі чи Криму. «Люди, які живуть у цих регіонах, вони, можливо, пережили те саме, що і я. І вони розуміють, що справді земля звільнилася від злочинної влади, і всі ми налаштовані на краще майбутнє», – заявив він.

Історія Мартіндейла стала відома в жовтні 2024 року. Російські ЗМІ писали, що спецслужби РФ «провели операцію з евакуації цінного оперативного джерела – громадянина США, який відіграв ключову роль у підготовці штурму села Богоявленка». Він упродовж двох років перебував в Україні та передавав Росії «цінні розвідувальні дані, які дозволяли завдавати високоточних ударів».

До війни він уже був у Росії. Видання «Агентство» дізналося, що Мартіндейл «бував чи навіть жив у РФ щонайменше з 2016 до 2019 року». Зокрема, у своєму акаунті в російській соцмережі «ВКонтакте» він опублікував у 2016 році фото з геоміткою із селища Трудове Приморського краю. 2018 року він виклав фотографії, вказавши, що зроблені вони в Находці та Магадані. Крім того, Мартіндейл писав, що успішно склав тест із російської мови та опублікував фото сертифіката про проходження тестування.