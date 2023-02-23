Суд у Польщі розгляне справу росіянина, підозрюваного у шпигунстві

Ґданська прокуратура передала до суду справу стосовно росіянина, якого обвинувачують у шпигунстві на користь Росії, йдеться на сайті Окружної прокуратури Ґданська.

Його затримали 6 квітня 2022 року. За версією слідства, багато років чоловік, який проживає в Польщі, шпигував на користь російської розвідки з 2015 до 2022 року. У Польщі росіянин займався бізнесом, а у вільний час – історичною реконструкцією, завдяки чому підтримував контакти із польськими військовими.

Обвинувачений займався збором інформації про польські збройні сили, у тому числі розташування військових частин, їх організаційно-штатну структуру, штатний розпис, структуру командування, техніку і озброєння, що використовується, а також правила зв'язку та взаємодії військ, йдеться в повідомленні.

Крім шпигунства, слідство виявило порушення, пов’язані з митним оформленням товарів у рамках його підприємницької діяльності.

Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Боротьба із російським впливом вийшла на новий виток після початку повномасштабного військового вторгнення Росії до України. Європейські країни посилили свій захист, зокрема на дипломатичному фронті, висилаючи зі своїх країн працівників дипмісій РФ, або скорочуючи їхню чисельність.