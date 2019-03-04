Бойовики вперше з початку року застосували на Донбасі танк, загинув військовий ЗСУ – штаб

Підтримувані Росією бойовики упродовж дня здійснили 6 обстрілів позицій Збройних сил України із застосуванням танків, артилерійських систем та мінометів, в результаті чого один український військовослужбовець загинув.

«Загалом озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, окупанти застосували 8 разів, витративши 99 снарядів і мін калібрів 125, 122, 120 та 82 міліметри. При цьому вогонь з танків від початку року ворог застосував вперше», – йдеться в повідомленні штабу Операції об’єднаних сил у Facebook.

Згідно з повідомленням, бойовики з 00:00 до 18:00 понеділка стріляли в районах населених пунктів Лебединське, Водяне, Широкине, Піски та Зайцеве.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілах в районі сіл Водяне, Саханка, Ужівка (колишнє Ленінське – ред.). В угрупованні «ЛНР» про обстріли впродовж дня не повідомляють.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.