Бойовики на Донбасі стріляли 4 рази, в трату ЗСУ немає – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі з початку доби чотири рази відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України.

«Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 міліметри, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів», – повідомили у штабі.

За даними військових, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілі селища Доломітне, в угрупованні «ЛНР» повідомляють про обстріл з боку ЗСУ села Голубівське.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.