Міноборони: бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Зайцевого

Від початку поточної доби на Донбасі зафіксовано один обстріл з боку бойовиків. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«Сьогодні, 13 січня, станом на 12.00, за наявною на цей час інформацією, російсько-окупаційні війська здійснили 1 прицільний обстріл позицій наших захисників у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» Об’єднаних сил. Після 08:45 з напрямку від н.п. Гольмівський окупанти протягом півгодини вели вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів в районі Зайцевого», – мовиться у повідомленні.

У міністерстві додали, що, за наявною інформацією, бойових втрат внаслідок обстрілу немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.