Минулої доби бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 12 січня, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Вчора, 12 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що з початку поточної доби обстрілів не зафіксовано.

У незаконному збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито два обстріли з боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.