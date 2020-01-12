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12 січня 2020, Київ 21:19
Новини | Події

Штаб ООС повідомляє про 3 обстріли на Донбасі, втрат немає

Втрат серед українських військових внаслідок обстрілів немає, йдеться в повідомленні

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Протягом доби 12 січня підтримувані Росією бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

За повідомленням, обстріли по позиціях Збройних сил України велися із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Втрат серед українських військових внаслідок обстрілів немає, йдеться в повідомленні.

Донбас. Що станеться у 2020?
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Донбас. Що станеться у 2020?

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Підтримувані Росією бойовики з угруповань «ДНР» і «ЛНР» звинувачують українських військових в обстрілах їхніх позицій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Станіслав Асєєв
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За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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