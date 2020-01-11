З початку доби бойовики двічі стріляли на Донбасі, втрат у ЗСУ немає – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі від початку поточної доби двічі відкривали вогонь. Таким чином, від перших ранкових зведень штабу операції Об’єднаних сил дані щодо бойової ситуації не змінилися.

«Майже з опівночі від населеного пункту Лозове окупанти протягом години вели обстріл наших оборонців населеного пункту Піски, застосовуючи гранатомети та стрілецьку зброю. З близько 05:30 ранку від Старомихайлівки російсько-окупаційні війська випустили 3 міни калібру 120 міліметри по нашим захисникам Красногорівки», – йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони, бойових втрат внаслідок прицільних обстрілів українські військові не зазнали.

На ресурсах угруповань «ДНР» і «ЛНР» не повідомляють про обстріли з початку поточної доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.