Штаб ООС зафіксував один обстріл українських позицій на Донбасі сьогодні

Штаб Операції об’єднаних сил повідомив уранці про один обстріл позицій українських військових поблизу Новотошківського на Луганщині від початку доби, 12 січня. За цими даними, втрат немає.

Як зазначають у штабі, протягом попередньої доби, 11 січня, було зафіксовано 4 обстріли.

Угруповання «ЛНР», у свою чергу, заявляє про один обстріл їхніх позицій за попередню добу. Тим часом, представники угрповання «ДНР» заявили вранці, що 11січня їхні позиції обстрілювали 10 разів.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.