На Донбасі через обстріли бойовиків поранений військовий – ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що через обстріли підтримуваних Росією бойовиків 13 травня на Донбасі зазнав поранення український військовий.

«Вкотре проігнорувавши мирні домовленості, збройних формувань Російської Федерації відкрили вогонь з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціях Об’єднаних сил, що на Луганському напрямку. Внаслідок обстрілу один український захисник отримав осколкове поранення. Постраждалого воїна було оперативно доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Інформації про стан пораненого військового не надають.

Бойовики на своїх ресурсах традиційно звинувачують українських військових в обстрілах окупованих сепаратистами територій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.