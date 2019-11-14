Минулої доби бойовики на Донбасі стріляли 17 разів, втрат у ЗСУ немає – штаб ООС

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби здійснили 17 обстрілів позицій Збройних сил України, жоден український військовослужбовець не постраждав.

«Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

З початку поточної бойовики один раз обстріляли позиції ЗСУ – неподалік Новотошківського, втрат серед українських військових немає, додали у штабі

В угрупованні «ЛНР» стверджують, що українська сторона чотири рази обстріляла напередодні захоплені бойовиками території. Бойовики з угруповання «ДНР» на своїх ресурсах зведених даних не надають.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.