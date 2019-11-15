Минулої доби на Донбасі загинув український військовослужбовець

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби здійснили 15 обстрілів позицій Збройних сил України, в результаті чого загинув один український військовослужбовець.

«Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім того, ворог вів вогонь з гармат БМП», – йдеться в повідомленні.

З початку цієї доби бойовики один раз обстріляли позиції ЗСУ – неподалік Новолуганського з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, втрат немає, додали у штабі.

В угрупованні «ДНР» стверджують, що українська сторона напередодні обстріляла околиці захопленого бойовиками Донецька. Бойовики з угруповання «ЛНР» на своїх ресурсах зведених даних про обстріли не надають.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.