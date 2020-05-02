Кількість обстрілів з початку доби на Донбасі зросла – Міноборони

Від початку поточної доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим тиші, повідомили у Міністерстві оборони України.

Згідно з повідомленням, бойовики застосовували під час обстрілів міномети різних калібрів.

«Підрозділи Об’єднаних сил придушували ворожу збройну активність адекватним вогнем у відповідь з легкого піхотного озброєння. За наявною інформацією, сьогодні один наш герой отримав поранення внаслідок прицільних ворожих обстрілів. Втрати окупантів уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні штаб операції Об’єднаних сил повідомляв, що з початку поточної доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 9 разів відкривали вогонь і один український військовослужбовець зазнав поранення.

Бойовики на своїх ресурсах традиційно звинувачують українських військових в обстрілах окупованих сепаратистами територій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.