Минула доба на Донбасі: 1 поранений військовий та 9 обстрілів з боку бойовиків

Підтримувані Росією бойовики минулої доби дев’ять разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, один український військовий внаслідок цього зазнав поранення, повідомили у пресцентрі операції Об’єднаних сил.

Уточнюється, що український військовий був поранений внаслідок снайперського вогню, стан його здоров’я оцінюють як задовільний.

За даними штабу ООС, напередодні бойовики стріляли біля Новолуганського, Пісків, Зайцева, Опитного, Новотошківського, Причепилівки, Авдіївки.

«Ввечері 17 травня найманцями було здійснено обстріл позицій Збройних сил України в районі населеного пункту Піски з мінометів калібру 82 та 120 мм безпосередньо з житлових кварталів Донецька. В якості місць вогневих позицій мінометів окупанти обрали майданчики у житловій забудові у безпосередній близькості від Міської клінічної лікарні №21. Метою дій проросійських найманців було провокування підрозділів Збройних сил України на відкриття вогню у відповідь», – розповіли у штабі.

Повідомляється, що від початку поточної доби порушення режиму припинення вогню не зафіксовано, бойових втрат серед українських військових немає.

Бойовики на своїх сайтах звинувачують українську сторону у двох обстрілах минулої доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

За даними ЗСУ, від початку збройного конфлікту загинули 3886 військовослужбовців, поранень зазнали понал 12,6 тисяч військових.