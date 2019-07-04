Ситуація на Донбасі: 1 військовий загинув, 3 постраждали і 16 обстрілів бойовиків

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що від початку поточної доби і до 18-ї години підтримувані Росією бойовики на Донбасі 16 разів відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України, в результаті чого один український військовослужбовець зазнав поранень, двоє – бойових травмувань і ще один військовий загинув.

«4 липня помер від тяжких поранень, отриманих в ході виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Мар’їнка, старший солдат Едуард Лобода», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу ООС, у четвер бойовики обстрілювали позиції ЗСУ із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем, гранатометів, зенітних установок, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових у обстрілі околиць Докучаєвська. Інформація з ресурсів угруповання «ЛНР» щодо ймовірних обстрілів наразі відсутня.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.