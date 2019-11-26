Бойовики на Донбасі стріляли 6 разів, втрат у ЗСУ немає – штаб ООС

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що від початку поточної доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі шість разів обстріляли позиції Збройних сил України, жоден військовий не постраждав.

«Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

У штабі ООС додали, що попередньо узгоджено дату розбирання тимчасового мостового переходу в районі Станиці Луганської – початок грудня.

У Міністерстві оборони України раніше сьогодні повідомили, що бойовики здійснили обстріл в районі розведення сил у Петрівському. Бойовики угруповання «ДНР» на своїх ресурсах стверджували, що то українська сторона із мінометів обстріляла ці території.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.