Ситуація на Донбасі: 2 обстріли з боку бойовиків і 1 поранений український військовий

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики від початку поточної доби двічі відкривали вогонь на Донбасі – неподалік Гнутова.

Згідно з повідомленням, бойовики застосували гранатомети різних систем та безпілотний літальний апарат.

«Окрім того, збройні формування РФ цілеспрямовано двічі обстріляли ділянку розведення №3 «Петрівське». Близько 11:00 з непідконтрольних українському уряду населених пунктів Вікторівка та Петрівське агресор застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю», – додали у штабі ООС.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець ЗСУ в понеділок зазнав поранення на Донбасі, повідомили в штабі.

Бойовики на своїх ресурсах не повідомляють про обстріли 1 червня, але вони зазвичай звинувачують українських військових в обстрілах окупованих сепаратистами територій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.