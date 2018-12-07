Бойовики протягом доби 5 разів порушили режим тиші – штаб ООС

Упродовж поточної доби, 7 грудня, російські окупаційні війська п’ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Неподалік Тарамчука, на Маріупольському напрямку, окупанти відкривали прицільний вогонь зі стрілецької зброї та кулеметів великого калібру. У районі Пісків, Чермалика і Гнутового загарбники обстрілювали українських військових з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Крім того, поблизу Зайцевого, противник застосував озброєння БМП і підствольні гранатомети. Підрозділи, що обороняються, вживали необхідних заходів для придушення вогневої активності окупантів», – ідеться у повідомленні.

У штабі підкреслили, що ситуація в зоні ООС залишається контрольованою. Сьогодні ніхто з українських військових не постраждав.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» зведених даних про обстріли своїх позицій протягом доби не наводять.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.