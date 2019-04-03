З початку доби бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ – штаб

Від початку поточної доби, 3 квітня, на Донбасі бойовики двічі обстріляли позиції українських військових. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів у районі населеного пункту Новотроїцьке; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села Лебединське», – зазначили у штабі.

За їх даними, втрат серед українських військових немає.

«На ворожі обстріли підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», – мовиться у повідомленні.

У збройних угрупованнях «ЛДНР» не оприлюднили даних щодо перебігу бойових дій протягом поточної доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинулиблизько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.