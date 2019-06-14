З початку доби бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Від початку поточної доби, 14 червня, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерії 122 мм, мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів поранено одного українського військового.

«На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються», – заявили у ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.

У збройному угрупованні «ДНР» заявили про нібито обстріл українськими військовими заходу Донецька, в результаті якого пошкоджено три будинки.