Від початку доби бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Від початку поточної доби, 12 грудня, бойовики на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гармат БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілів втрат серед бійців ЗСУ не зафіксували.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявили про нібито обстріл українськими військовими селища під окупованою Горлівкою.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.