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19 грудня 2019, Київ 20:42
Новини | Події

Бойовики обстріляли українських військових поблизу Троїцького – штаб

У штабі зазначили, що від початку доби втрат серед українських військових немає

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Від початку поточної доби, 19 грудня, бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Обстріл позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано поруч населеного пункту Троїцьке, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів втрат серед військових ОС немає, запевнили у штабі.

У збройному угрупованні «ДНР» заявили про нібито три обстріли з боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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