Від початку доби бойовики 7 разів порушили режим тиші – штаб

Від початку поточної доби, 14 травня, бойовики на Донбасі 7 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

За даними військових, бойовики використовували заборонені Мінськими угодами міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

«Об’єднані сили вжили необхідних заходів, в тому числі й вогневого впливу, для забезпечення повного контролю над ситуацією в районі проведення операції. Отримавши адекватну відповідь від наших підрозділів, противник припинив обстріли», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що втрат серед українських військових сьогодні не було.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітують про перебіг бойових дій поточної доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.