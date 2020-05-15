Від початку доби поранено двох військових – штаб

Від початку доби, 15 травня, бойовики на Донбасі два рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник для обстрілу підрозділів Об’єднаних сил, застосував заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Наші воїни діяли адекватно обстановці і вживали заходів щодо придушення вогневих засобів противника. За допомогою штатного озброєння, українські військовослужбовці припинили злочинні дії окупаційних військ. Ворог отримав гідну відсіч», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів поранено двох військових.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітують про перебіг бойових дій протягом доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.