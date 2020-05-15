Україна отримала вантаж військової допомоги зі США

Посольство Сполучених Штатів в Україні повідомило 15 травня про прибуття до України нової партії військової допомоги. Цього тижня до України надійшов ще один вантаж із військовим обладнанням для ЗСУ вартістю 25 мільйонів доларів.

«Попри COVID-19, Сполучені Штати Америки продовжують надавати Україні допомогу в галузі безпеки! Цього тижня Відділ оборонного співробітництва отримав пристрої нічного бачення, тепловізори, рації та медичне обладнання загальною вартістю понад 25 мільйонів доларів для використання у зоні операції Об'єднаних сил. США рішуче стоять на боці України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії», – окремо повідомляє і Генеральний штаб ЗСУ.

Водночас Генеральний штаб ЗСУ повідомив про набір для служби за контрактом екіпажів катерів типу «Айленд», патрульних катерів Берегової охорони США, які увійдуть до складу ВМС України.

За повідомленням Генштабу, перші два переданих Сполученими Штатами патрульні катери класу «Айленд» увійшли до бойового складу ВМС ЗС України в листопаді минулого року. Судна під новими назвами «Старобільськ» та «Слов’янськ» вже успішно виконують завдання в Чорному морі.

Командування ВМС України планує, що патрульні катери класу «Айленд» залучатимуться до ведення спостереження за морською обстановкою, захисту цивільного судноплавства та оборони портів і морських комунікацій. Судна також використовуватимуть з метою патрулювання, посилення охорони морських ділянок державного кордону та захисту конвоїв під час перевезення вантажів у морі.