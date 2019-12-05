Імена на борту. Напередодні Дня ЗСУ ще один український бронекатер отримав назву

Українські малі броньовані артилерійські катери (МБАК)​«Бердянськ», «Акерман», «Вишгород», «Нікополь», «Кременчук», «Лубни» – вже кілька років на службі у складі Військово-морських сил України. Причому два із них («Бердянськ» і «Нікополь») за цей час пройшли через російський полон, він тривав рік. До Дня Збройних сил України сьомий бронекатер ​проєкту 58155 «Гюрза-М» отримав ім’я та продовжує державні випробування, після яких його також буде включено до складу флоту. Звідки традиція називати нові кораблі на честь українських міст та селищ? Чи охоче нині укладають військовий контракт? Коли у складі екіпажів кораблів будуть жінки? Про це Радіо Свобода розпитало офіцерів ВМС.

Новий МБАК було спущено на воду у квітні 2019 року, у жовтні він прибув до Одеси.

Бронекатер має бортовий номер P 180 (літера «P» за класифікацією НАТО означає «patrol», патрульний корабель – ред.), а 5 грудня отримав назву «Костопіль».

Уродженцем Костопільського району, що на Рівненщині, був військовослужбовець ВМС України матрос Олексій Кондратюк. Він загинув у 2017-му поблизу селища Водяне.

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Малі катери – на честь малих міст, в пам’ять про загиблих

Заступник командувача ВМС ЗСУ з морально-психологічного забезпечення Андрій Урсол розповів Радіо Свобода:

Малі броньовані артилерійські катери називають на честь населених пунктів, звідки були призвані на військову службу або де поховані воїни



– Малі броньовані артилерійські катери називаємо на честь населених пунктів, звідки були призвані на військову службу або де поховані наші воїни, які загинули при виконанні бойових завдань в зоні проведення АТО/ООС.

Таке рішення ухвалило командування ВМС після взаємодії із представниками місцевих органів влади, територіальних громад і враховуючи досвід цивільно-військового співробітництва.

Капітан 1-го рангу Урсол згадує, що розпочалося із МБАКа «Бердянськ» (P 175) – у 2016 році бронекатер отримав свою назву на честь рідного міста офіцера ВМС Станіслава Карачевського. На початку квітня 2014 року, під час окупації Криму Росією, майора Карачевського застрелив військовослужбовець російського Чорноморського флоту. Це сталося у селищі міського типу Новофедорівка (Сакський район АР Крим), де дислокувалася на той час 10-а Сакська бригада морської авіації.

Традицію називати нові малі броньовані артилерійські катери на честь малих українських міст і на знак пам’яті полеглих побратимів військові моряки продовжили у 2018 році, коли до складу флоту увійшли одразу чотири МБАКи – «Кременчук», «Лубни» (нині вони входять до Азовської бази Військово-морських сил України – ред.), «Вишгород», «Нікополь».

«Нікополь», який разом із бронекатером «Бердянськ» і буксиром «Яни Капу» Російська Федерація повернула через рік утримання після захоплення у Керченській протоці, відремонтують «протягом трьох місяців». Під час зустрічі кораблів у порту Очакова про такий термін сказав президент України Володимир Зеленський.

Десантно-штурмові «Малин» і «Станіслав»

Як зауважує капітан 1-го рангу Андрій Урсол, новозбудовані кораблі різних типів об’єднує шана до пам’яті полеглих військовослужбовців ВМС, а назви представляють всю країну: схід і захід, південь й північ України.

Малин – місто на Житомирщині. «Малин» – назва одного з броньованих десантно-штурмових катерів (ДШК) проєкту 58503 («Кентавр»), які було представлено в Одесі у День ВМС цьогоріч у липні.

У Малинському районі Житомирської області поховали морського піхотинця, старшого прапорщика Олександра Яхновського. 45-річний головний старшина 501-го окремого батальйону морської піхоти помер у зоні проведення АТО у 2016 році.

У тому ж батальйоні служив і загинув під час бойового завдання Сергій Сонько, уродженець міста Станіслав, що на Херсонщині. Іменем малої батьківщини 24-річного морпіха названий десантно-штурмовий катер «Станіслав».

Коли випробування ДШК будуть завершені, планується, що «Кентаври» використовуватимуться морською піхотою.

Начальник управління персоналом – заступник начальника штабу Командування ВМС України Олександр Шевченко стверджує: стосовно військової служби за контрактом до вербувальних центрів Військово-морських сил (їх два, в Одесі та Миколаєві – ред.) звертаються не лише звичні до моря жителі областей на узбережжі Чорного й Азовського морів.

Мотивувати укладати військовий контракт стало дещо легше. Адже про соціальне забезпечення кандидати питають найчастіше

«Із відкриттям торік гуртожитку поліпшеного типу в Одесі в Газовому провулку, що неподалік від Воєнної гавані, мотивувати укладати військовий контракт стало дещо легше. Адже про соціальне забезпечення кандидати питають найчастіше, і нам є що запропонувати», – каже офіцер.

Також за словами капітана 1-го рангу Олександра Шевченка, нині завершується розбудова військової бази морської піхоти у Дачному неподалік Одеси.

Селище є пунктом постійної дислокації 35-ї ОБрМП («Одеської»), яка нещодавно відзначила першу річницю створення. В обох бригадах морської піхоти, 35-й та 36-й, існують вакансії на різних посадах.

Коли чекати на наступні «Айленди» і чи служитимуть на них жінки?

«Старобільськ» та «Слов’янськ» – нові імена американських патрульних катерів класу Island, переданих Україні Сполученими Штатами в рамках військової допомоги. 13 листопада 2019 року на катерах здійнялися прапори український та національних ВМС.

І, знову-таки, свої назви бойові одиниці у складі ВМС отримали на честь загиблих морпіхів: у Старобільську народилися Олександр Веремеєнко і Степан Криль, а в Слов’янську та неподалік нього – Роман Напрягло і Сергій Майборода.

Експерти з питань оборони і безпеки, зокрема, адмірал Ігор Кабаненко сприймає «Старобільськ» і «Слов’янськ» фактично першими реальними представниками «москітного флоту» у складі ВМС Збройних сил України. Проте, вважає адмірал, «москітних сил» має бути суттєво більше від двох або чотирьох одиниць.

Такі плани існують. Про отримання Україною від Сполучених Штатів ще трьох катерів класу Іsland на церемонії 13 листопада в Одесі повідомив виконувач обов'язків голови дипломатичної місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон.

Конкретні терміни поповнення українського флоту наступними «Айлендами» в командуванні ВМС України поки не коментують. Тому й передчасним називають питання, чи з’являться у складі їхніх екіпажів військовослужбовці-жінки.

Застережень щодо жінок на бойових кораблях не маємо. Коли будемо формувати екіпажі нових кораблів, передусім враховуватимемо професійний досвід, психологічні якості, мотивацію

«Жодних застережень щодо жінок на бойових кораблях не маємо. Професіоналізм від статі не залежить. Це доводять жінки, які несуть службу на різних посадах, у морській піхоті в тому числі. Коли будемо формувати екіпажі нових кораблів, передусім враховуватимемо професійний досвід, психологічні якості, мотивацію», – прокоментував Радіо Свобода заступник командувача ВМС України з морально-психологічного забезпечення Андрій Урсол.

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