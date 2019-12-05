Новий броньований катер ВМС назвали на честь батьківщини загиблого морпіха

До Військово-морських сил України надійшов новий малий броньований артилерійській катер проєкту «Гюрза-М». Це вже сьомий подібний корабель у складі українського флоту. До кінця цього року ВМСУ мають отримати ще два катери проєкту «Кентавр».

Новий катер, як і інші, буде названий на честь українського міста. Цей борт буде носити назву «Костопіль» – на честь населеного пункту, де народився морський піхотинець Олексій Кондратюк. Він був гранатометником в 503-у окремому батальйоні морської піхоти, та загинув 17 березня 2017 року в районі населеного пункту Водяне поблизу Маріуполя.

На церемонію найменування катера приїхали представники міста Костопіль, а також дружина і п’ятирічний син загиблого морпіха. Командиру катера лейтенанту Богданові Яцьку вручили бурштинову ікону, яку він після прийняття катера на озброєння, пообіцяв зберігати на борту.

«Даний катер укомпонований радіолокаційною станцією, яка зможе висвітлювати не тільки надводну, але й підводні обстановку для захисту від підводних диверсантів противника», – повідомив Яцько.

Катер візьмуть на озброєння після офіційних випробувань, які заплановані на весну 2020 року.

Найменування катера відбулося напередодні дня Збройних сил України і в День волонтера.

Волонтери передали до одеського музею військової історії півдня України прапори ВМСУ з різних українських міст, які висіли перед міськрадами, поки матроси і кораблі були в російському полоні. Зокрема прапори надіслали з Полтави та Селидового Донецькій області. В останньому ініціаторами підняття прапора були місцеві ветерани АТО.

Оскільки в Одесі було оголошено дні жалоби через пожежу в коледжі, всі святкові заходи були відмінені, а під час церемонії найменування катера й нагородження волонтерів і військових була проведена хвилина мовчання для вшанування пам’яті загиблої в пожежі.