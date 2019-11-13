Військово-морські сили отримають шість нових українських кораблів – Міноборони

До кінця 2020 року Військово-морські сили України отримають шість нових кораблів вітчизняного виробництва, заявив заступник міністра оборони з питань євроінтеграції Анатолій Петренко під час офіційної церемонії прийняття двох американських катерів класу Island, які Сполучені Штати передали Україні.

За його словами, ВМС отримають три кораблі до кінця поточного року і три – до кінця наступного.

13 листопада до Військово-морських сил офіційно прийняли пошуково-рятувальне судно «Олександр Охрименко», яке передало військовим комунальне підприємство «Морська пошуково-рятувальна служба».

«Таких успішних історій має бути більше, а результати повинні бути більш вагомими. І це не просто слова. Уже до кінця цього року ми плануємо завершити випробування і ввести до складу Військово-морських сил ще три бойові кораблі від національного виробника. Щонайменше така ж цифра в наших планах і на 2020 рік. Для цього є і політична воля, і державні ресурси», – зазначив Петренко.

Він висловив сподівання, що американські партнери не припинять підтримку військово-морських сил України.

За інформацією Радіо Свобода, у цьому році йдеться про прийняття на озброєння двох десантно-штурмових катерів проєкту 58503 «Кентавр» та одного малого броньованого катеру проєкту 58155 «Гюрза-М». Саме два такі катери Росія захопила восени 2018 року, коли українські військові йшли з Одеси до Азовського моря.