Багато хто з волонтерів не розрахував свої сили, почалось вигоряння – волонтер

5 грудня у світі відзначають Міжнародний день волонтера. В Україні ж це – не просто чергове свято, а вшанування сотень тисяч людей, серед яких є і ті, які живуть поза межами країни, які у найскладніший для держави час «прикрили тил» учасникам Революції гідності, а по тому – оборонцям України від російської агресії. Про повагу більшості українців до волонтерів свідчить, серед іншого, високий рівень довіри до них: відповідно до опитувань, найбільший рівень довіри суспільство має до волонтерів (69 %) та ветеранів (67%). Радіо Свобода з’ясовує, чим живе нині волонтерський рух, які завдання має та з якими проблемами стикається.

5 грудня президент України Володимир Зеленський призначив Наталію Пушкарьову уповноваженою президента з питань волонтерської діяльності (поза штатом).

За даними представництва ООН в Україні, починаючи з 2014 року кожен п’ятий українець мав волонтерський досвід або ж жертвував кошти на волонтерські проєкти. Ці сотні тисяч людей з різних соціальних прошарків, різного віку, представники різних національних та релігійних спільнот спершу носили медикаменти, теплі речі та продукти харчування на Майдан, надавали медичну та психологічну допомогу тощо.

А з початком агресії Росії проти України деякі волонтери пішли добровольцями боронити державу, частина підтримувала підрозділи Збройних сил, Національної гвардії, добровольчі батальйони України – адже, як каже волонтерка Майдану, яка у перші місяці війни працювала у медичній службі 25-го батальйону територіальної оборони «Київська Русь», Анна Кузьмінчук, у те, щоб Україна не була готова до війни, «вкладались потужні ресурси».

Головне для бійців – це те, що вони відчувають увагу з боку суспільства

Нині більшість потреб сектору оборони покриває держава за бюджетні кошти, хоча волонтери продовжують забезпечувати армію специфічним обладнанням, таким як квадрокоптери, прилади нічного бачення тощо. А ще волонтери збирають та передають на передову різноманітні смаколики, дитячі листи та малюнки – як каже фастівський волонтер Едуард Копилов, «не було такого випадку, щоб бійці – чи то добровольці, чи армійці – відмовились від солодощів, чаю, кави та дитячих малюнків». За словами Копилова, головне для бійців – «це те, що вони відчувають увагу з боку суспільства».

За майже шість років російсько-української війни волонтери, крім підтримки оборонців України, розширили сферу діяльності: надають підтримку «мирним» – жителям Донбасу, які проживають «на лінії вогню», опікуються дітьми, школами, інтернатами, будинками для інвалідів та людей літнього віку.

На прохання Радіо Свобода міністр у справах ветеранів Оксана Коляда (яка має волонтерський досвід) про нинішні завдання волонтерського руху каже: волонтерський рух змінюється разом зі змінами, що відбуваються у країні, перед ним постають нові завдання.

Важливі ініціативи волонтерів та ветеранів із вшанування пам’яті загиблих і допомога їхнім рідним

«Стала важливою діяльність волонтерів у протидії пропаганді Кремля, в інформаційній війні та боротьбі з фейками. Не менш важливі й потрібні є розроблені та здійснювані волонтерами проєкти з перекваліфікації та навчання демобілізованих військових, з медичної та психологічної реабілітації ветеранів. Важливі й ініціативи волонтерів та ветеранів із вшанування пам’яті загиблих і допомога їхнім рідним», – розповідає Коляда кореспондентові Радіо Свобода.

За її словами, волонтерство – «це поклик душі», тож «визначальна допомога волонтерського руху полягає у тому, що боєць в окопі відчуває опіку й турботу».

Волонтерський рух-2019: серед проблем – здоров’я та роз’єднаність

В останні роки самі волонтери нарікають на проблеми, з якими вони стикаються та на які раніше не звертали уваги – бо ж часу не було, треба було добровольцям, армійцям передати прилади нічного бачення, теплі речі, медикаменти… І як результат – волонтери зітнулися з проблемами, пов’язаними із здоров’ям, розповідає Радіо Свобода волонтерка, засновниця інформаційної платформи Veterano Service на підтримку ветеранського бізнесу Лариса Микитьон.

Багато хто з волонтерів не розрахував свої сили, почалось вигоряння

«У 2014 році ми не думали, що війна триватиме роками і що наш волонтерський «марафон» затягнеться надовго. Багато хто з волонтерів просто не розрахував свої сили – та й програм реабілітації для волонтерів наразі немає. Люди купували, збирали, випрошували й пересилали на передову потрібні речі, наразі їм вже забракло сил та натхнення, тим більше, що нова влада особливої уваги на воїнів, ветеранів та волонтерів не звертає, хтось «втомився від війни» – от людина і зневіряється, у неї починається перевтома, чи то вигоряння», – каже волонтерка.

Леся Хомко, волонтерка з Чернівців, серед серйозних проблем сучасного волонтерського руху бачить його роз’єднаність, ба більше, каже, окремі волонтерські організації конкурують одна з одною, що шкодить їхній діяльності та результатові.