«У строю залишилися справжні офіцери»: Сакська авіабригада на навчаннях «Сі Бриз-2018»

Через тиждень після старту українсько-американських військових навчань «Сі Бриз-2018» маневри перейшли в активну фазу. У низці тактичних завдань – десантування, повітряна розвідка, пошук підводного човна умовного супротивника – традиційно задіяна українська морська авіація. Багато хто з військовослужбовців дислокованої в Миколаєві 10-ї авіабригади ВМС України – ті, хто під час анексії Криму не зрадив присязі та зберіг авіатехніку, перелетівши на материкову частину України.

Сформувавшись 2004 року на базі семи військових частин, Сакська авіабригада протягом десяти років мала «кримську прописку».

На початку березня 2014-го, не чекаючи штурму рідного аеродрому в Новофедорівці, який оточили «зелені чоловічки», українські військові одночасно підняли в повітря літаки та вертольоти. Операцію провели в повній секретності. Через годину після зльоту машини сіли на миколаївському аеродромі «Кульбакине».

За особисту мужність, героїзм, вірність військовій присязі тодішнього виконувача обов'язків командира авіабригади Ігоря Бедзая нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Нещодавно з нагоди професійного свята українських військових моряків командиру 10-ї авіабригади ВМС України полковнику Бедзаю вручили іменну зброю.

Обжилися і розрослися

На аеродромі «Кульбакине» в Миколаєві за допомогою волонтерів військові обладнали стоянки авіатехніки, побудували штаб, а також інші об'єкти інфраструктури.

«Поступово наростили ресурс технічний і людський. Не так давно отримали кілька нових одиниць авіатехніки», – розповів кореспонденту Крим.Реалії заступник командира з роботи з особовим складом 10-ї авіабригади ВМС України підполковник Микола Плескач. Офіцер був одним із тих, хто 2014-го вийшов із Криму.

Усього з бригади на материк передислокувалася приблизно третина особового складу. Як кажуть самі військовослужбовці, «у строю залишилися справжні офіцери». І справа не в військовому званні чи посаді.

Серед недавнього поповнення в авіапарку – вертоліт Ка-226, відновлений волонтерами за підтримки влади Львівської області та переданий авіаторам Військово-морських сил до Миколаєва.

Ка-226 – універсал: вертоліт здатний діяти на морі, сідати на палубу корабля, використовуватися в пошуково-рятувальних операціях, для евакуації поранених із зони проведення операції Об'єднаних сил.

«Оскільки цей тип техніки в Україні ніким не експлуатується, технічний склад бригади проходить перенавчання і проводить регламентні роботи. Скоро введемо вертоліт в експлуатацію», – зазначив командир бригади полковник Ігор Бедзай у коментарі Крим.Реалії.

Що стосується українських вертольотів сімейства Мі, то з 2014 року їх ремонтом займається Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон», що входить до складу концерну «Укроборонпром». До анексії Криму машини цього типу ремонтували на Севастопольському авіаційному підприємстві.

У бойовій готовності

З авіатехніки 10-ї бригади в навчаннях «Сі Бриз» задіяні, в тому числі, військово-транспортний літак Ан-26 (кодова назва НАТО – Curl), морські багатоцільові вертольоти берегового базування Мі-14 (кодова назва НАТО – Haze), а також корабельний протичовновий вертоліт Ка-27.

Одного дня морські льотчики продемонстрували рятувальну операцію за участю Мі-14 (ПС). «Вертоліт завис на висоті 20 метрів, рятувальник спустився, закріпив людину, яка зазнала лиха, а потім підняв її на борт. Найважливіше – дотримуватися місця і висоти зависання, щоб не було розгойдування», – поділився особливостями операції командир вертольота Мі-14 капітан Кирило Корнієнко.

Також морські льотчики показали проходи Ан-26 на гранично малій висоті. У ролі помічника командира літака в цьому навчально-показовому польоті брав участь Олег Карбівничий. «У навчаннях «Сі Бриз» беремо участь щороку. Маневри дозволяють відпрацювати спільні дії з іншими родами і видами військ, включно з підрозділами іноземних партнерів», – зазначив він.

Окрім машин Військово-морських сил Збройних сил України, цього року в українсько-американських навчаннях «Сі Бриз» бере участь техніка українських Військово-повітряних сил і Державної прикордонної служби.

«Сі Бриз-2018» триватиме до 21 липня. Із 19 країн-учасниць поза блоком НАТО – п'ять: Україна, Грузія, Індія, Молдова і ОАЕ. Вперше в історії цих маневрів силами морського, наземного і повітряного компонентів керують із корабля ВМС США «Mount Whіtney», що перебуває у морі. На борту флагмана Шостого флоту розташувався багатонаціональний штаб навчань.