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18 червня 2020, Київ 18:09
Новини | Події

Від початку доби бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню – штаб

За даними штабу, втрат у лавах ЗСУ внаслідок обстрілів сьогодні не було

Від початку поточної доби, 18 червня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що бойовики застосували заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

«Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожі провокації. Окупанти отримали адекватну відповідь від українських воїнів», – заявили у штабі.

За даними штабу, втрат у лавах ЗСУ внаслідок обстрілів сьогодні не було.

На ресурсах незаконних збройних угруповань «ДНР» та «ЛНР» немає актуальних зведень про бойові дії 18 червня.

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