Від початку доби на Донбасі зберігається режим тиші – штаб ООС

Від початку поточної доби, 18 листопада, на Донбасі зберігається режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано понад 13 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 147 вибухонебезпечних предметів», – мовиться у повідомленні.

У штабі наголосили, що ситуація в районі проведення ООС лишається під контролем українських військових.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.