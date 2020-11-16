Бойовики здійснили два обстріли на Донбасі 15 листопада – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі впродовж доби 15 листопада російські гібридні сили двічі порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«У районі населеного пункту Мар’їнка ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а неподалік Старогнатівки застосував підствольний гранатомет.

Бойових втрат та поранень серед війьковослужбовців Об’єднаних сил не було», – ідеться в ранковому зведенні.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 15 листопада.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.