За минулу добу бойовики на Донбасі 21 раз порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 13 жовтня, бойовики на Донбасі 21 раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції об’єднаних сил.
«Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.
Зазначається, що за минулу добу жоден військовий зі складу Об’єднаних сил внаслідок обстрілів не постраждав.
«Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню», – повідомили у штабі.
У збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітували про перебіг бойових дій минулої доби.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ