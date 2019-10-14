За минулу добу бойовики на Донбасі 21 раз порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 13 жовтня, бойовики на Донбасі 21 раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції об’єднаних сил.

«Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу жоден військовий зі складу Об’єднаних сил внаслідок обстрілів не постраждав.

«Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню», – повідомили у штабі.

У збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітували про перебіг бойових дій минулої доби.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.