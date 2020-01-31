Минулої доби бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі – штаб

Упродовж минулого дня, 30 січня, бойовики на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті обстрілів одного українського військового поранено.

«З початком цієї доби російські окупаційні війська 2 рази здійснили обстріли наших позицій, а саме: поруч з Луганським – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї; неподалік Широкиного – з 82 – мм мінометів противник випустив 13 мін, гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї. За поточну добу втрат немає», – повідомили у штабі.

У незаконному збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито два обстріли з боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.