Минулої доби бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 31 травня, бойовики на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що бойовики обстріляли позицій українських військових з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

«Для здійснення заходів із відсічі та стримування збройної агресії наші воїни вправно задіяли чергові вогневі засоби і змусили ворога припинити свою злочинну активність. За даними розвідки, 31 травня українські оборонці знищили одного та поранили двох окупантів», – мовиться у повідомленні.

За даними штабу, бойових втрат у лавах ЗСУ минулої доби не було.

«Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» поблизу Гнутового відкривали вогонь з гранатометів різних систем. У відповідь наші військовослужбовці рішуче застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації. За поточну добу втрат серед українських захисників немає», – заявили у штабі.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітують про перебіг бойових дій минулої доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.