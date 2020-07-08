Минулої доби на Донбасі було поранено 4 військових – штаб

Упродовж минулої доби, 7 липня, на Донбасі бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що бойовики застосували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Внаслідок обстрілів було поранено чотирьох військових, їх госпіталізували. Стан усіх поранених задовільний, наголосили у штабі.

«Від початку поточної доби збройні формування РФ шість разів порушили режим припинення вогню», – мовиться у повідомленні.

За наявною інформацією, за поточну добу втрат серед українських військових немає.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» поки не звітували про перебіг бойових дій минулої доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.