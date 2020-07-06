Хомчак: інформація про нібито скорочення війська є неправдивою

Інформація про нібито скорочення війська є маніпулятивною і неправдивою, заявив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак в інтерв’ю «АрміяInform».

«Правда в тому, що дехто прагне постійно підживлювати інформаційний фон довкола Збройних сил негативом. Інформація про нібито скорочення війська є маніпулятивною та неправдивою», – сказав він.

За словами Хомчака, нині штатна чисельність війська значно перевищує 250 тисяч осіб, що визначені законом «Про чисельність Збройних сил України».

«І якщо говорити про некомплект війська відповідно до штатної чисельності, то він значний. А якщо згадати про чисельність війська, визначену законом України, то ми укомплектовані на сьогодні майже на 100 відсотків. Ось у чому правда! А майстри маніпуляцій використовують цю ситуацію на свою користь, мовляв, у бригадах великий некомплект, відтік людей з війська збільшується», – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Як зазначив Хомчак, значна розбіжність між штатною чисельністю війська (кількість посад на папері) й наявною чисельністю особового складу (визначена законом України «Про чисельність ЗС України», 250 000 осіб), не дозволяють досягти необхідної злагодженості підрозділів, якісно проводити заходи бойової підготовки, максимально ефективно використовувати фінансові ресурси.

«Хронічна неукомплектованість підрозділів суттєво знижує боєздатність військових частин, загалом негативно впливає на розвиток спроможностей ЗСУ. Тому ухвалено рішення поетапно привести штатну чисельність військ у відповідність до визначеної законодавством України чисельності. Крапка», – сказав він.

Минулого місяця перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, колишній командувач десантно-штурмовими військами, народний депутат від «Європейської солідарності» Михайло Забродський повідомив, що на засіданні комітету на питання про можливе скорочення чисельності ЗСУ, міністр оборони Андрій Таран відповів, що планується «оптимізація», а саме: скорочення невакантних посад.

Забродський наводить цитату Тарана: «По живому різати не дам» і наводить, натомість, дані, які, за його словами, «надходять із різних джерел, перш за все з військ».

«Наразі вже заплановане скорочення чисельності Сухопутних військ, більше десятка тисяч осіб, Повітряних сил, Морської піхоти та ДШВ – по декілька тисяч осіб. Загалом близько сорока тисяч посад. Зокрема, мова йде про скорочення декількох ескадрилій тактичної авіації, розвідувальних, артилерійських і танкових підрозділів в ДШВ і Морській піхоті», – написав генерал Забродський.

Генеральний штаб ЗСУ роз’яснив, що в ході оптимізації штатної чисельності Збройних сил України «не відбудеться скорочення жодної бойової частини та жодного військовослужбовця, передбачається лише скорочення посад».

Переважно будуть скорочені посади у військових частинах та підрозділах, які не залучаються до виконання завдань в операції Об’єднаних сил, повідомили у Генштабі.