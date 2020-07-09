Минулої доби бойовики 14 разів порушили режим тиші, загинув військовий – штаб

Упродовж минулої доби, 8 липня, бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що бойовики застосували заборонені Мінськими домовленостями 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та безпілотні літальні апарати.

«Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил. За даними розвідки 8 липня українські захисники поранили двох загарбників та знищили один автомобіль типу «Тигр», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, трьох поранено.

У штабі зазначили, що від початку поточної доби противник не проявляв бойової активності.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» поки не звітували про перебіг бойових дій минулої доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.