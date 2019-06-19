Від початку доби на Донбасі один військовий загинув, ще одного поранено – штаб

Від початку поточної доби, 19 червня, на Донбасі бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів загинув один український військовий, ще один отримав поранення.

«На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються», – заявили у штабі.

У збройному угрупованні «ДНР» заявили про нібито обстріл українськими військовими західних районів Донецька вранці 19 червня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.