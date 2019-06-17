На Донбасі 17 червня бойовики 13 разів порушували режим припинення вогню – штаб

На Донбасі 17 червня від початку доби підтримувані Росією бойовики 13 разів порушували режим припинення вогню, втрат серед українських військовослужбовців немає, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні станом на 18:00.

В угрупованнях «ЛНР» та «ДНР» ще не подавали зведених даних про бойові дії 17 червня, однак звинуватили українських військових у обстрілі села Безіменне, що на півдні Донецької області, де, за їхніми даними, «пошкоджені два будинки».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.