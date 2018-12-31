Штаб: двох українських військових поранено на Донбасі з початку доби

Упродовж минулої доби, 30 грудня, бойовики два рази порушили режим припинення вогню, заборонене Мінськими угодами озброєння не застосовувалося. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Опорні пункти наших військ були обстріляні з БМП-2 в районі селища Новотошківське на Луганському напрямку та з гранатометів різних систем і стрілецької зброї поблизу населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку», – ідеться у повідомленні.

У штабі зазначили, що минулої доби жоден український військовий не постраждав. Розвідка доповіла про знищення одного бойовика, ще один отримав поранення.

«Протягом поточної доби ворог відкрив вогонь з мінометів калібру 120 мм по позиціях українських військових в районі населеного пункту Новотошківське та з мінометів калібру 82 мм, гранатометів в районі селища Кримське на Луганському напрямку», – інформують у штабі.

З початку доби поранено двох українських військових.

«В зв’язку з обстрілами збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями позицій Об'єднаних сил, українські військові вживали адекватних заходів у відповідь з метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців Збройних Сил України. За даними розвідки, протягом поточної двох окупантів було знищено та трьох поранено», – мовиться у звіті.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про три обстріли з боку ЗСУ, у «ДНР» не повідомляли про хід бойових дій минулої доби.

ристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже принаймні шоста спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.