Минулої доби на Донбасі бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 28 січня, бойовики п’ять рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Жоден український військовий внаслідок обстрілів не постраждав, запевнили у штабі.

«Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. За даними розвідки, 28 січня, двох окупантів було знищено та один отримав поранення», – ідеться у повідомленні.

Протягом поточної доби противник вогонь не відкривав, заявили у ЗСУ.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито п’ять обстрілів з боку українських військових.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на листопад 2017 року, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.