Минулої доби бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 29 січня, бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, в томі числі тричі було застосоване озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

За даними штабу, внаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав.

«Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь, застосовуючи чергові вогневі засоби. За даними розвідки, 29 січня, чотирьох окупантів знищено, шестеро отримали поранення. Крім того, українськими захисниками знищено військову вантажівку «КАМАЗ» з озброєнням та матеріально-технічними засобами противника», – йдеться у повідомленні.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав, зазначили в ЗСУ.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито чотири обстріли з боку українських військових.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на листопад 2017 року, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.