Минулої доби на Донбасі втрат у ЗСУ не було – штаб

Упродовж минулої доби, 14 березня, бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли позиції українських військових, один раз застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Втрат серед бійців ЗСУ немає.

«За даними розвідки, 14 березня одного окупанта поранено. Також знищено бойову машину піхоти противника БМП-1», – мовиться у повідомленні.

Від початку поточної доби обстрілів позицій українських військ не зафіксовано.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито три обстріли з боку ЗСУ.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції 7 березня Україна домовилася про оголошення нового режиму тиші на Донбасі з 00:00 8 березня.

Перед цим Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголошувала про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.