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18 Березень 2019, Київ 08:15
Новини | Події

Минулої доби на Донбасі загинув один військовий, двох поранено – штаб

Внаслідок обстрілів один український військовий загинув

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Упродовж минулої доби, 17 березня, бойовики 10 разів порушив режим припинення вогню, сім разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, двоє отримали поранення.

«На всі обстріли противника Об’єднані сили дали адекватну відповідь, знищивши при цьому трьох та поранивши чотирьох окупантів», – мовиться у повідомленні.

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, запевнили у штабі.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито три обстріли зі сторони українських військових.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції 7 березня Україна домовилася про оголошення нового режиму тиші на Донбасі з 00:00 8 березня.

Перед цим Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголошувала про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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