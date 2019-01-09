У штабі зафіксували один обстріл позицій ЗСУ, втрат немає

Протягом доби 9 січня підтримувані Росією бойовики один раз обстріляли позиції Збройних сил України, йдеться у повідомленні штабу.

«Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів поблизу селища Новомихайлівка на Донецькому напрямку», – повідомляє прес-служба штабу ООС.

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При цьому, згідно з заявою, внаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав.

В незаконному збройному угрупованні «ДНР» вранці 9 січня заявили, що ЗСУ нібито за попередню добу п’ять разів порушили режим припинення тиші.

В аналогічному угрупованні «ЛНР» заявляють про те, що ЗСУ начебто обстрілює окуповані території, щоб завадити роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

В СММ ОБСЄ наразі не оприлюднювали таких заяв.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 9 січня (карта)

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

Станом на середину листопада 2018-го, повідомляли в ООН, число загиблих цивільних осіб перевищило 3 тисячі, а число поранених цивільних на той час майже сягнуло 9 тисяч.