Штаб: війська РФ здійснюють рейди в Скадовському районі через відмови жителів від російських паспортів

Російські війська протягом доби завдали п’яти ракетних та 47 авіаційних ударів по українських позиціях та населених пунктах, а також здійснили 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Протягом доби командування зафіксувало понад 30 бойових зіткнень.

Генштаб повідомляє про безуспішні спроби російської армії наступати біля Новоєгорівки та Білогорівки на Лиманському напрямку, а також біля Богданівки та Озарянівки на Бахмутському. Також Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ біля Мар’їнки.

«Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», – йдеться в зведенні.

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Командування також повідомляє про продовження примусової паспортизації населення в окупованій частині Херсонської області.

«У населеному пункті Михайлівка Скадовського району Херсонської області російські окупаційні війська утискають місцевих мешканців, які відмовляються отримати російські паспорти. Через відмову оформити ворожий паспорт окупанти проводять рейди по помешканням, здійснюють принизливі перевірки, погрожують ув’язненням та депортацією», – йдеться в зведенні.

Командування звітує про загалом 11 авіаційних ударів по російському особовому складу та техніці, а також про ураження району зосередження російських військ ракетними та артилерійськими військами. Серед ураженої техніки, за даними Генштабу – важка вогнеметна система залпового вогню ТОС-1А «Солнцепьок».